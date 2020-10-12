Минфин предложил продлить льготную ипотеку под 6,5% до конца 2021 года

Министерство финансов предлагает продлить льготную ипотеку под 6,5% до конца 2021 года, следует из разработанного ведомством проекта постановления.

«Проект постановления правительства Российской Федерации ... подготовлен с целью распространения действия условий льготного ипотечного кредитования граждан Российской Федерации по ставке 6,5% годовых ... на период до 31 декабря 2021 года», – говорится в пояснительной записке к проекту, передает РИА «Новости».

Кроме того, объем выдачи кредитов в рамках данной программы планируется увеличить с 900 млрд рублей до 2,8 трлн рублей.

Льготная ипотека под 6,5% на жилье в новостройках была запущена в апреле и должна завершиться 1 ноября. Официального решения о ее продлении пока нет.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что программа льготной ипотеки под 6,5% годовых не может долго продолжаться, вероятно, она скоро закончится. При этом в августе в Госдуме допустили продление программы льготной ипотеки под 6,5% еще на год.

Между тем, в Центробанке заявил, что пока не опасаются «пузыря» на ипотечном рынке, но в случае продления льготной программы кредитования под 6,5% может возникнуть риск перегрева.