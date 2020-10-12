Фейерверки во Франции решили приравнять к оружию

Продажа мортир и батарей с фейерверками может быть ограничена на территории Франции в связи с участившимся их использованием для нападения на сотрудников правоохранительных органов. Соответствующее предложение пообещал закрепить на законодательном уровне глава МВД Жеральд Дарманен.

«На полицейских было совершено нападение с применением мортир с фейерверками. Я хочу, чтобы в ближайшем законе по безопасности, который поступит на рассмотрение Национального собрания (нижней палаты парламента Франции) 19 ноября, мы могли указать эту пиротехнику, как потенциальное оружие. С помощью таких фейерверков можно ранить и даже убить человека, нужно прекратить их продажу через интернет всем непрофессионалам и ввести наказание за это», – передает ТАСС слова Дарманена во время посещения полицейского комиссариата, подвергшегося нападению большой группы неизвестных в ночь на воскресенье.

В ночь с субботы на воскресенье около сорока человек осадили полицейский участок в Шампиньи-сюр-Марн и на протяжении 10 минут обстреливали его мощными фейерверками. Некоторые из нападавших, вооруженные арматурой, пытались сломать входную дверь и разбили несколько машин на парковке у здания. Никто из стражей порядка в ходе инцидента не пострадал. К концу дня стражи порядка смогли задержать одного человека в рамках расследования, однако его статус в данном деле остается неизвестен.



После столь дерзкого нападения на комиссариат полицейский профсоюз уже выразил недовольство сложившейся ситуацией и призвал членов организации выйти в понедельник на манифестации в городах Монпелье, Безье, Сет и Агд. Глава МВД Дарманен пообещал встретиться с представителями профсоюзов во вторник, чтобы обсудить борьбу с участившимися нападениями на сотрудников правоохранительных органов. Он также заявил, что в четверг отдельную встречу с представителями профсоюзов проведет президент страны Эмманюэль Макрон.