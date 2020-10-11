Трасса М-10 перекрыта из-за рухнувшего надземного перехода

Надземный пешеходный переход обрушился на федеральной трассе М-10 в Тосненском районе Ленинградской области, движение перекрыто, сообщил источник в экстренных службах.

«Поступило сообщение об обрушении перехода на трассу в Тосненском районе Ленинградской области», – передает источник ТАСС.

Отмечается, что обрушение перехода произошло из- за врезавшегося в него грузовика с поднятым кузовом.

«По предварительным данным, 17.30 мск на 614-м километре трассы (населенный пункт Любань) грузовой автомобиль осуществлял движение с поднятым кузовом и совершил столкновение с надземным пешеходным переходом», – рассказали в Росавтодоре.

Напомним, в конце сентября на трассе М-5 «Урал» в Свердловской области обрушился надземный пешеходный переход, при обрушении погиб один человек. Пешеходный мост повредил автомобиль КамАЗ из-за превышения допустимых габаритов, водителя зажало в кабине.