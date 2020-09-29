Надземный переход рухнул на трассе М-5 под Екатеринбургом

Движение транспорта перекрыли на трассе М-5 «Урал» в Свердловской области из-за обрушения надземного пешеходного перехода, сообщает пресс-служба «Уралуправдора». При обрушении погиб один человек, сообщили в экстренных службах.

В ведомстве сообщили, что «на автодороге М-5 «Урал», на км 193 с 18.55 перекрыто движение из-за падения наземного пешеходного перехода», передает РИА «Новости».

В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что пешеходный мост повредил автомобиль КамАЗ из-за превышения допустимых габаритов, водителя зажало в кабине. В данный момент на место происшествия следует спасательное подразделение.

Вместе с тем в экстренных службах сообщили, что в результате инцидента водитель погиб, уточнив, что «у КамАЗа открылся борт, из-за превышения допустимых габаритов по высоте (грузовик) столкнулся с пешеходным мостом».

До этого, 1 июня, на участке между городом Кола и поселком Молочный в Мурманской области рухнул железнодорожный мост. В результате оказалось перерезано железнодорожное сообщение с Мурманском и его портами.

Президент России Владимир Путин поручил перебросить личный состав и спецтехнику железнодорожных войск в Мурманскую область для оказания помощи в восстановлении железнодорожного сообщения.

Уже 19 июня в Мурманск вышел первый грузовой состав.