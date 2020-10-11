Трамп сообщил о выработанном иммунитете к коронавирусу

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в воскресенье, что у него больше нет коронавируса и, судя по всему, выработался к нему иммунитет, сообщила телекомпания Fox News.

«Похоже, у меня иммунитет. Не знаю, может быть, это надолго, возможно, на короткий [период] времени, это может быть на всю жизнь, никто на самом деле не знает [наверняка], но у меня иммунитет», – передает ТАСС его слова.

Также он отметил, что находится «в очень хорошем состоянии».

Ранее лечащий врач президента США Дональда Трампа Шон Конли сообщил, что глава американской администрации больше не представляет опасности для окружающих с точки зрения распространения коронавируса.

Напомним, в пятницу Трамп объявил о намерении принять участие в предвыборном митинге в штате Флорида, сдав предварительно анализ на коронавирус. Позже стало известно о планах американского лидера выступить перед большой аудиторией с балкона Белого дома.

Во вторник Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида после прохождения курса лечения от коронавируса. Вернувшись в Белый дом, Трамп пообещал сделать лечение от коронавируса в США бесплатным. Он также выразил готовность стать донором плазмы крови для пациентов со средней или тяжелой формой вызываемого новым коронавирусом заболевания (COVID-19).

В прошлую пятницу глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. В связи с этим штаб Трампа объявил об отмене всех предвыборных мероприятий с участием президента Соединенных Штатов. В субботу ночью Трампа госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд.

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