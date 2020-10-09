Трамп собрался провести первый митинг после выписки из госпиталя

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что 10 октября намерен провести предвыборный митинг в штате Флорида, сдав предварительно анализ на коронавирусную инфекцию.

Трамп заверил, что чувствует себя «очень хорошо», передает ТАСС. «Мы намерены провести митинг, вероятно, во Флориде вечером в субботу», – заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News, отметив, что сдаст очередной анализ на коронавирусную инфекцию в пятницу.

Трамп высоко отозвался о профессиональной подготовке специалистов медицинского центра имени Уолтера Рида, где ему в течение трех дней оказывали помощь. «Я думаю, что я являюсь самым обследуемым человеком в мире», – сыронизировал глава Белого дома.

Тем временем в новой служебной записке лечащего врача американского лидера Шона Конли, направленной пресс-секретарю Белого дома Кейли Макинэни, говорится, что в субботу Трамп, по всей видимости, прекратит представлять опасность для окружающих, у него не наблюдается признаков прогрессирования вызванного новым коронавирусом заболевания.

«Суббота станет десятым днем после установленного в четверг диагноза. И, отталкиваясь от траектории продвинутой диагностики, которую проводила команда [лечивших Трампа врачей], я в полной мере ожидаю безопасного возвращения президента в это время к общественным мероприятиям», – говорится в документе, распространенным пресс-службой Белого дома.

«Сегодня президент завершил курс терапии от COVID-19, предписанный его врачами», – указывается в записке. Согласно документу, состояние Трампа после выписки из медицинского центра ВМС США имени Уолтера Рида и возвращения в Белый дом «оставалось стабильным и лишенным каких бы то ни было признаков, свидетельствующих о прогрессировании болезни». «В целом он очень хорошо отреагировал на лечение, без признаков побочных терапевтических последствий в ходе обследований», – заявляет Конли.

Накануне штаб Трампа согласился с предложением демократов провести вторые предвыборные дебаты 22 октября, а третьи сдвинуть на 29 октября.

Ранее появились сведения, что вторые дебаты Трампа и Байдена пройдут в дистанционном формате, а кандидаты во время дебатов будут находиться в разных местах. Позднее Трамп выступил против такого формата дебатов. В свою очередь штаб Байдена выразил надежду на то, что дебаты будут не отменены, а перенесены на 22 октября.

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