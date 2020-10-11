Трампа признали безопасным для окружающих

Лечащий врач президента США Дональда Трампа Шон Конли сообщил, что глава американской администрации больше не представляет опасности для окружающих с точки зрения распространения коронавируса.

«Я рад сообщить, что в дополнение к тому, что президент [США] соответствует критериям Центров по контролю и профилактике заболеваний, позволяющим безопасное прекращение изоляции, утренний тест [на наличие коронавируса] показал, что президент [Трамп] больше не представляет опасности для других в плане передачи [инфекции]», – приводит текст заявления Конли ТАСС.

«На 10-й день после появления симптомов, при отсутствии повышенной температуры более 24 часов и развития остальных симптомов, разнообразие высококачественных тестов показывает, что больше нет оснований говорить об активном размножении вируса, – обратил внимание лечащий врач Трампа. – Кроме того, проводимое на протяжении всей болезни тестирование показывает снижение вирусной нагрузки [в организме] <...>».

Конли заверил, что будет отслеживать состояние Трампа по мере возвращения американского президента к активному графику.

Ранее Трамп объявил о намерении принять участие в предвыборном митинге в штате Флорида, сдав предварительно анализ на коронавирусную инфекцию. Также стало известно о планах американского лидера выступить перед большой аудиторией с балкона Белого дома.

Напомним, во вторник Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида после прохождения курса лечения от коронавируса. Вернувшись в Белый дом, Трамп пообещал сделать лечение от коронавируса в США бесплатным. Он также выразил готовность стать донором плазмы крови для пациентов со средней или тяжелой формой вызываемого новым коронавирусом заболевания (COVID-19).

В прошлую пятницу глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. В связи с этим штаб Трампа объявил об отмене всех предвыборных мероприятий с участием президента Соединенных Штатов. В субботу ночью Трампа госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о внезапном выздоровлении Трамп от COVID-19.

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