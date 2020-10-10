Переболевший коронавирусом Трамп решил выступить перед тысячами людей

Глава Белого дома Дональд Трамп решил на первом своем после коронавирусной инфекции выступлении собрать около 2 тыс. человек, сообщают СМИ.

Трамп решил выступить перед аудиторией с балкона Белого дома, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. Выступление пройдет всего через девять дней после того, как у политика был диагностирован коронавирус.

Напомним, во вторник Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида после прохождения курса лечения от коронавируса. Вернувшись в Белый дом, Трамп пообещал сделать лечение от коронавируса в США бесплатным.

В прошлую пятницу глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. В связи с этим штаб Трампа объявил об отмене всех предвыборных мероприятий с участием президента Соединенных Штатов. В субботу ночью Трампа госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о внезапном выздоровлении Трамп от COVID-19.