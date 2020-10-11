Захарова: Россия не играет на чувствах народов при обсуждении конфликта в Карабахе

Россия не позволяет себе играть на чувствах народов и стран и не занимается пустой риторикой при обсуждении урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире канала «Россия 1».

«В отличие от многих других, кто позволяет себе и агрессивную риторику, и миротворческие намерения проявляет, кстати, говорят, в данном случае Запад проявил себя очень неплохо, призывая к миру, во-первых, (Россия) не позволяет себе играть на чувствах народов, стран и государств. Во-вторых, никогда не занимается пустой риторикой, в том числе, может быть, даже миролюбивой, но пустой», – передает РИА «Новости» ее слова.

Она добавила, что на протяжении длительного времени Россия не позволяла себе никаких оценочных суждений относительно конфликта между Азербайджаном и Арменией.

«А в-третьих, (Россия) действительно предъявила результат на основе дипломатических усилий. Работа, которая велась до переговоров в особняке МИД и которая сейчас ведется, она, естественно, базируется на нашем межведомственном взаимодействии», – отметила Захарова.

Кроме того, официальный представитель МИД подчеркнула, что суть внешней и внутренней политики России не состоит в доказательстве отсутствия морального права Запада быть лидером, так как основная задача в гармонизации международных отношений.

«Состоит задача в гармонизации международных отношений, в выстраивании такого базиса международных дел, который позволял бы сосуществовать странам с разными системами, с разным уровнем развития. Вот в этом состоит одна из задач нашей внешней политики и вообще целей нашего государства, которое присутствует на международной арене», – заключила она.

В пятницу главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян прилетели в Москву на консультации по Нагорному Карабаху. Переговоры по Карабаху на уровне глав МИД были запланированы на 15.00 мск.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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