Путин рассказал о подарках от внуков на день рождения

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что на день рождения в качестве подарка от внуков получает поделки и рисунки.

«Поделки, рисунки, просто поздравления», – сказал Путин в интервью на телеканале «Россия 1».

Глава государства отметил, что на день рождения ждет поздравлений прежде всего от близких друзей, детей и внуков.

«Если они не со мной вместе встречают мой день рождения, то обязательно позвонят, проявят себя как-то», – отметил Путин.

7 октября Путину исполнилось 68 лет. В Кремль поступили многочисленные поздравления в адрес Путина, телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран и руководителей международных организаций.