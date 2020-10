Путин получил из-за рубежа множество поздравлений с днем рождения

В Кремль в среду, 7 октября, поступают многочисленные поздравления в адрес президента России Владимира Путина, телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран и руководителей международных организаций.

Поздравления в адрес российского лидера также приходят от разных зарубежных активистов и иностранных лидеров, пишет Ruposters.

Телефонные разговоры состоялись с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Как отметили в пресс-службе Кремля, в разговорах с каждым из лидеров затрагивались вопросы развития двусторонних отношений, а также актуальные региональные проблемы. «В ряде бесед с руководителями стран-членов СНГ, в частности, обсуждалось военное противостояние в зоне карабахского конфликта, а также обострившаяся ситуация в Киргизии», – уточняется в сообщении.

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах тоже тепло поздравили Путина.

Обычные иностранные граждане и политические активисты также не стоят в стороне. Свои поздравления в адрес российского президента они публикуют в социальных сетях, передает «Ридус».

Поздравления в соцсетях опубликовали несколько жителей Италии.

Популярный экологический и антивоенный блог из Великобритании Futurist Trendcast выпустил материал, посвященный дню рождения президента.

День рождения президента России не прошел мимо и обычных граждан иностранных государств, и политических активистов. В частности, в числе поздравивших российского лидера – Ильян Масаад, доктор права и глава партии «Национальный конгресс за светскую Сирию», представитель оппозиционных сил в женевских переговорах по урегулированию сирийского вопроса.

А на пляже в Лос-Анджелесе появилось граффити с цитатой из мюнхенской речи Путина, произнесенной в 2007 году. Автор изображения использовал хештег #VVP68, поздравление появилось на одной из стен известной локации среди уличных художников Venice Art Walls.

«People are always teaching us democracy but the people who teach us democracy don’t want to learn it themselves», – гласит цитата. В оригинале на русском языке она звучала так: «Кстати говоря, Россию, нас, постоянно учат демократии. Но те, кто нас учит, сами почему-то учиться не очень хотят».

Содержание цитаты на английском языке ссылается на мюнхенскую речь Владимира Путина в 2007 году, на которой он заявил о прекращении существования однополярного мира.