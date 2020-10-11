Попова разъяснила правила наложения штрафов из-за тестов на коронавирус

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что вернувшиеся из-за границы граждане, которые пытаются спрятаться и не сдать анализы на коронавирус, будут неизбежно оштрафованы.

Попова пояснила в интервью «Российской газете», что граждане, турагентства и авиакомпании были заранее проинформированы о штрафах. И каждый человек во время планирования вылета должен знать порядок действий после возвращения домой.

В то же время в некоторых случаях штрафа все-таки можно избежать – у гражданина должны быть оправдательные документы, которые может принять суд, пояснила глава Роспотребнадзора.

«Но причина должна быть, и ее нужно подтвердить. Например, не работал сайт, человек три дня пытался загрузить результаты на портал госуслуг, и только на четвертые сутки ему это удалось. В таком случае к административной ответственности его не привлекут», – уточнила Попова.

Наказание за непредоставление результатов тестов на коронавирус после прибытия из-за границы предусматривает выплату штрафа от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

Ранее Попова поддержала принятое рядом магазинов решение не пускать посетителей, на которых нет масок. По ее словам, такая мера является оправданной. Она также считает, что штрафы не являются самым действенным средством в борьбе с коронавирусом.

Также она заявляла, что прямых оснований для введения в России новых карантинных мер из-за коронавирусной инфекции на данный момент нет.

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