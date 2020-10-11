Власти Подмосковья сочли главной задачей не допустить введение карантина

Главной задачей властей Подмосковья является не допустить введение карантина по коронавирусу на территории региона,заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сейчас нужно вразумить, объяснить, что это не баловство. Наша задача не допустить закрытия на карантин. Если карантин, то все – труба. Потому что экономика останавливается, а последствия понятны», – сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее Воробьев сообщал, что заболевшие коронавирусом жители Московской области с 5 октября должны указывать в специальной анкете, где они могли заразиться.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 12 тыс. 846 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4105, Санкт-Петербурге – 501, Московской области – 416.

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