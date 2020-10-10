Минобороны Азербайджана заявило об интенсивных боях в Карабахе ночью

Интенсивные бои на линии соприкосновения в Карабахе с армянской стороны населенного пункта Гадрут продолжались ночью, сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

«С полудня 9 октября до утра 10 октября на всей протяженности фронта продолжались боевые действия различной интенсивности, противнику были нанесены огневые удары», –передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

При этом уточняется, что в результате продолженной Азербайджанской армией наступательной операции точным огнем было уничтожено и выведено из строя «большое количество живой силы противника, 13 танков, четыре РСЗО БМ-21 «Град», шесть гаубиц Д-20 и Д-30, три самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация», две зенитные установки M55 «Застава», две радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В пятницу главы МИД Азербайджана и Армении по приглашению президента России прибыли в Москву на консультации по Нагорному Карабаху. В четверг президент России Владимир Путин после серии телефонных переговоров с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном призвал прекратить боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта по гуманитарным соображениям.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан также решил ввести военное положение.

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