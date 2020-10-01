Путин, Трамп и Макрон подготовили совместное заявление по Карабаху

Президент Владимир Путин проинформировал участников совещания с постоянными членами Совета безопасности о подготовке совместного заявления лидеров России, США и Франции по ситуации в Карабахе, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «особое внимание на совещании было уделено ситуации на линии соприкосновения в Карабахе», была выражена «крайняя обеспокоенность в связи с продолжающимися боями», передает ТАСС.

«Владимир Путин проинформировал участников совещания о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху», – сообщил представитель Кремля.

Новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Россия призывала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва делает все, чтобы вывести ситуацию из острой фазы.

При этом Азербайджан пообещал проводить военную операцию в Карабахе до вывода ВС Армении.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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