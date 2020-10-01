Тихановская предложила Макрону позвать Путина на переговоры оппозиции с Лукашенко

Если бы президент Франции Эммануэль Макрон пригласил российского коллегу Владимира Путина в качестве посредника в переговорах с белорусскими властями, «было бы замечательно», заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

В интервью радиостанции RTL Тихановская отметила, что белорусская оппозиция по-прежнему открыта к диалогу и хотела бы, чтобы соседние страны были посредниками в переговорах с властями Белоруссии, передает РИА «Новости».

«Было бы замечательно, если бы президент Макрон мог пригласить, например, господина Путина участвовать и выступить в качестве посредника на этих переговорах», – добавила она.

Ранее Тихановская, находящаяся сейчас в Литве, рассказала об итогах прошедшей встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Макрона и Тихановской – это их право, Кремль его уважает.

Макрон призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко добровольно покинуть пост главы республики. Тот в ответ призвал Макрона последовать своему совету и сдать власть «желтым жилетам».

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