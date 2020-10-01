В России предложили вернуть возможность досрочной сдачи ЕГЭ

Общественный совет при Рособрнадзоре рекомендовал службе вернуть возможность досрочной сдачи ЕГЭ для учащихся 10-х классов, следует из протокола заседания совета, который был подписан 30 сентября его председателем, ректором МГПУ Игорем Реморенко.

Как пишет «Коммерсант», по словам Реморенко, по итогам экзаменационной кампании в совет поступило множество обращений с просьбой вернуть досрочную сдачу ЕГЭ. Больше всего школьников и родителей интересовал обязательный экзамен по русскому языку. «В этом году такая возможность была отменена из-за коронавируса, чтобы меньше было сдающих», – пояснил он.

Возможность сдать досрочно госэкзамен у десятиклассников есть уже несколько лет. Для этого им необходимо официально завершить прохождение программы по выбранному для сдачи предмету и подать заявление.

Также Общественный совет предлагает рассмотреть возможность введения «режима тишины» во время госэкзамена. Речь идет о законодательном ограничении строек, погрузочных работ и движения шумного транспорта возле пунктов проведения ЕГЭ. Среди прочих предложений – возможность для участников экзамена приносить и использовать беруши.

Напомним, в марте в Рособрнадзоре заявили, что сдача досрочных ЕГЭ переносится на основной период.