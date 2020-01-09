Неверов обвинил Польшу в неуважении к жертвам концлагерей

Вице-спикер Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов прокомментировал резолюцию Сейма Польши о польской версии причин начала Второй мировой войны.

Он считает резолюцию «вопиющим цинизмом и ужасающей попыткой переписать историю с игнорированием данных исторических источников», передает РИА «Новости».

Неверов обвинил Сейм в «преступлении в отношении жертв фашизма и тех, кто воевал с этим злом». При этом вице-спикер напомнил, что резолюция принята в год 75-летия Победы над фашизмом. Неверов заявил, что власти Польши проявили «неуважение, в том числе к памяти тех, кто был замучен в концлагерях, которые освобождали советские войска, к вердикту Нюрнбергского трибунала».

Напомним, польский парламент утверждает, что вина за Вторую мировую лежит на СССР наравне с гитлеровской Германией.

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