Эксперт: Армянский блогер создал угрозу безопасности страны с помощью фейковой новости

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Когда мир окунется в новую рецессию

Предпосылок для нового глобального кризиса немалоФото: Yuya Shino/Reuters
Новый глобальный кризис неизбежен, вопрос лишь в том, когда именно он случится. Уходящий 2019 год еще четче очертил те болевые точки в мировой экономике, которые в одночасье могут превратиться в раковую опухоль на последней стадии. Удастся ли в 2020 году отсрочить рецессию и готова ли Россия к ней?  Подробности...
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Российский взгляд на историю доводит Польшу до крайних мер

В Польше хотят запретить толкование истории «с российской точки зрения»Фото: ТАСС
В Польше весьма оригинально намерены бороться с «переписыванием и фальсификацией истории» – с точки зрения Варшавы, этим занимается Россия. Речь идет о российском понимании сути событий сентября 1939 года, и некоторые польские политики желают запретить ее распространение в уголовном порядке. Зачем им это и как подобный запрет будет выглядеть? Подробности...
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2019-й стал годом демографического парадокса

Срок жизни в России увеличивается – и жизнь пенсионеров становится содержательнейФото: Стоян Васев/ТАСС
Одним из важнейших итогов 2019 года стало существенное повышение продолжительности жизни россиян. Одновременно с этим чиновники бьют тревогу – численность населения страны снова начала снижаться. Откуда же взялась столь парадоксальная ситуация – снижение численности населения, но при этом увеличение его сроков жизни? Подробности...
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Трамп толкает Иран под новый удар

Трамп с помощью санкций поставил Иран в безвыходное положениеФото: REUTERS/Marco Bello
Вопреки заявлениям о деэскалации конфликта между США и Ираном, обе стороны развивают политику конфронтации. Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном из-за санкций, в то время как президент США распорядился усилить экономическое давление на Иран из-за его ядерной программы. По мнению экспертов, Дональд Трамп ставит Исламскую Республику в безвыходное положение, которое может привести только к войне. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Россия стала примером для подражания

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия остальной мир в нокаут отправила сначала с Крымом, а потом с Сирией – все аж дар речи потеряли. Зато теперь у Москвы едва ли не самые удобные и перспективные позиции на международной арене, причем далеко не только по Ближнему Востоку. Подробности...
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Нет ничего плохого в священнике-таксисте

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
О том, что работающий священник становится трендом, говорит и проект документа «Профессии, совместимые и не совместимые со священством». Его причиной стала победа иеромонаха Фотия в шоу «Голос». А до этого немало шума наделало письмо священника Иоанна Охлобыстина с просьбой временно запретить его в служении из-за продолжения актерской деятельности. Подробности...
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Когда Восточная Европа назовет Гитлера «освободителем»

Олег Хавич, политический аналитик
Вице-спикеру польского Сейма от левых грозит тюрьма за то, что он назвал солдат Красной армии освободителями Польши, один из районов Праги установит памятник гитлеровским коллаборантам… Далее везде? Подробности...
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    Как изменилась Россия за последние 20 лет

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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
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      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
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          Насколько успешным был для вас лично 2019 год?
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          • Очень плохим

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          • Да

          • Нет

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          • На улице Ельцина

          • На улице Сталина

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              Эксперт: Армянский блогер создал угрозу безопасности страны с помощью фейковой новости

              9 января 2020, 16:45

              Текст: Олег Исайченко

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              «Это большой привет нашим блогерам, которые считают, что российские законы ограничивают свободу слова. Пример Армении показывает, как должен работать закон о фейковых новостях», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Малькевич, комментируя задержание блогера в Армении за фейковую новость о премьер-министре страны Николе Пашиняне, который якобы поздравил США с успешной операцией против Ирана.

              «Это очень актуальный пример в контексте разговоров о «жестоких законах кровавого режима» в России. Как принято писать у нас в соцсетях: «Блогер, написавший фейк про главу государства, брошен в тюрьму», – «Все понятно, режим закручивает гайки», – «Так нет, это в Армении», – «Тогда, конечно, ложь нельзя оставлять без внимания». И все в таком духе», – сказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

              Ранее спецслужбы Армении обнаружили и задержали владельца фейковой страницы в Facebook, откуда была распространена ложная информация о поздравлении с «успешной» операцией против Ирана, которое премьер-министр Армении якобы направил президенту США.

              Позже Пашинян заявил, что эта информация быстро стала трендом дня в азербайджанской прессе, а оттуда попала в иранские СМИ. Премьер добавил, что эта ситуация создала угрозу национальной безопасности Армении.

              По мнению Малькевича, задержание блогера – это прецедент. Причем не только для постсоветского пространства, но и для Европы. «Прецедент, безусловно, жестковатый. Но самое главное – это большой привет российским блогерам, которые считают, что российские законы про фейковые новости слишком жестокие, ограничивают свободу слова», – добавил собеседник.

              «По факту законы в России ничего не ограничивают. У нас безнаказанно пишут всякую ахинею и абракадабру. И я понимаю, почему так возбудились в Армении – этот фейк дружно процитировали арабские и иранские СМИ. Скандал вышел далеко за пределы страны и существенно подорвал имидж и Армении, и ее лидера Никола Пашиняна в глазах мировой общественности», – констатировал Малькевич.

              Но этот случай показывает, как должен работать закон о фейках, вызывающих общественные потрясения, продолжил эксперт. «Блогер-мужчина на фейковой странице выступал от имени женщины, сознательно лгал, зная о непростых отношениях Армении и Азербайджана, который дружит с Ираном. Его вброс процитировали СМИ, чем вызвали внешнеполитический скандал. Поэтому действия силовиков Армении обоснованы», – заключил Малькевич.


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