Суд в Эстонии отказал в УДО осужденному за «шпионаж» россиянину

Вируский уездный суд Эстонии отказал обвиняемому в сотрудничестве в ФСБ гражданину России Алексею Васильеву в условно-досрочном освобождении (УДО), сообщила пресс-секретарь Вируского уездного суда Майли Ыунааэд.

Суд принял решение не освобождать Васильева досрочно и постановил, что тот должен также заплатить судебные издержки в размере 166,80 евро, передает ТАСС.

Ранее тюрьма и прокуратура досрочное освобождение Васильева не поддержали.

22-летний Алексей Васильев был задержан 4 ноября 2017 года на пограничном пункте в Нарве. Государственная прокуратура республики заявила, что он якобы является агентом ФСБ, который мог планировать киберпреступления против Эстонии.

21 марта 2018 года Харьюский уездный суд признал Васильева виновным и приговорил к четырем годам тюремного заключения.

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