Осужденный в Эстонии «российский шпион» рассказал о жизни в тюрьме

Якобы завербованный ФСБ 20-летний российский студент-программист Алексей Васильев, отбывающий наказание в эстонской тюрьме, пожаловался на отсутствие интереса к его судьбе со стороны России.

В марте Васильев, задержанный в Нарве по подозрению в антиэстонской деятельности якобы в пользу ФСБ, был приговорен Харьюским уездным судом к четырем годам тюрьмы, сообщает Sputnik.

«Я все жду, что кто-то поможет мне и моим близким, но ничего не происходит. Я сижу здесь с 21 марта. Ко мне так никто и не пришел», – заявил Васильев в интервью Postimees.

Он сетует на то, что стал не нужен российскому ведомству после того, как оказался в эстонской тюрьме. «Мне кажется, что, пока я был полезен ФСБ, они бы меня из-под земли достали. А когда я оказался в тюрьме, я им больше не нужен. Вообще никому не нужен», – рассказал россиянин.

По словам Васильева, когда к нему пришли сотрудники ФСБ и якобы стали вербовать, ему было страшно отказаться. «Я боялся, что если я скажу нет, это может плохо кончиться для меня или для моих близких», – заявил Васильев.

Васильев говорит, что в ФСБ якобы поручили ему написать код, который позволит сотрудникам спецслужбы проникнуть во внутреннюю wifi-сеть одного из эстонских правительственных учреждений. По словам экспертов, в случае успеха ущерб от взлома мог быть колоссальным.

Вместе с тем специалист в области безопасности и шпионажа из Великобритании Эдвард Лукас говорит, что отсутствие поддержки может объясняться тем, что Васильева поймали во время выполнения первого задания ФСБ, причем выполнить это задание он не смог. «Если они заранее не обсуждали, что случится, если его поймают, то меня совершенно не удивляет, что ФСБ не будет всерьез за него вступаться постфактум», – говорит Лукас.