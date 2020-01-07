Американская Chevron эвакуировала сотрудников из Ирака

Нефтегазовая компания Chevron со штаб-квартирой в США вывела с территории Ирака своих американских сотрудников, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителя компании.

По словам представителя Chevron, эвакуация американских сотрудников компании с территории Ирака была предпринята в качестве «меры предосторожности» в свете обострения ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

«[Обеспечение] безопасности наших сотрудников и объектов является главным приоритетом для Chevron», – заявили в компании.

По данным телекомпании, выполнение работ на месторождениях в Ираке поручено местным сотрудникам Chevron.

Ранее глава МИД Франции не исключил начала новой войны на Ближнем Востоке из-за разногласий Ирана и США.

Напомним, 3 января в Ираке в результате спецоперации США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. После этого парламент Ирака потребовал вывода американских войск с территории страны. Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом» в случае отказа вывести американские войска с Ближнего Востока.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о последствиях убийства генерала Сулеймани для США.

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