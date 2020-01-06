Белорусский НПЗ начал переработку российской нефти

Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку поступающей из России нефти, на второй НПЗ в Мозыре поставок сырья пока нет, сообщила пресс-служба белорусского госконцерна «Белнефтехим».

«Нефть на «Нафтан» поступает, началась ее переработка. С 17.00 (совпадает с мск) 4 января на «Нафтан» поступило 26,5 тысяч тонн нефти. Сохраняется минимальная загрузка предприятия. На Мозырский НПЗ пока поставок нет», – говорится в сообщении концерна, передает РИА «Новости».

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ не осуществляются с 1 января. Загрузка НПЗ была снижена до минимального технологически разрешенного уровня. Утром 4 января «Белнефтехим» сообщил, что оформляет документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, которая закупается по цене без премии. Вечером 4 января была возобновлена прокачка российской нефти на белорусские НПЗ.

Также сообщалось, что стоимость нефти для Белоруссии в условиях налогового маневра в нефтяной сфере России в 2020 году увеличится на 5%.