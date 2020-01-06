Тарантино и «Однажды в... Голливуде» получили «Золотой глобус»

В Беверли-Хиллз проходит 77-я церемония вручения кинопремии «Золотой глобус».

Режиссер и сценарист Квентин Тарантино получил премию в номинации «Лучший сценарий» за работу над фильмом «Однажды в... Голливуде», передает ТАСС со ссылкой на NBC.

Сам фильм «Однажды в... Голливуде» получил «Золотой Глобус» в категории «Лучшая комедия или мюзикл».

Брэд Питт завоевал премию за лучшую мужскую роль второго плана в художественном фильме («Однажды в… Голливуде»).

Американский мини-сериал «Чернобыль» – в номинации «Лучший телесериал или телефильм».

Режиссер Сэм Мендес, снявший военную драму «1917», получил кинопремию «Золотой глобус» в номинации «Лучший режиссер». Сам фильм «1917» получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический фильм».

Хоакин Феникс стал обладателем кинопремии в категории «Лучшая мужская роль в драматическом фильме» за роль в фильме «Джокер».

Актриса Рене Зеллвегер получила «Золотой глобус» за лучшую женскую драматическую роль (фильм «Джуди»).

Рами Юссеф получил премию в категории «Лучшая мужская роль в музыкальном или комедийном сериале» (сериал «Рами»), Рассел Кроу – в категории «Лучшая мужская роль в мини-сериале и телефильме» (сериал «Самый громкий голос»), Стеллан Скарсгард – за мужскую роль второго плана в мини-сериале («Чернобыль»), Брайан Кокс – за роль в драматическом сериале («Наследники»), Тэрон Эджертон – за «Лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле» («Рокетмен»).

Премия в категории «Лучшая женская роль в музыкальном или комедийном сериале» досталась Фиби Уоллер-Бридж (сериал «Дрянь»), за лучшую женскую роль второго плана в художественном фильме – Лоре Дерн («Брачная история»), за лучшую женскую роль в драматическом телесериале – Оливии Колман («Корона»), за лучшую женскую роль второго плана в мини-сериале – Патрише Аркетт («Притворство»).

Награда за «Лучшую женскую роль в мини-сериале и телефильме» досталась Мишель Уильямс («Фосси/Вердон»), за «Лучшую женскую роль в комедии или мюзикле» – актрисе и певице Норе Лам, известной как Awkwafina («Прощание»).

Сериал «Наследники» признан лучшим драматическим телесериалом, южнокорейская картина «Паразиты» – лучшим фильмом на иностранном языке, «Потерянное звено» – лучшим анимационным фильмом, сериал «Дрянь» получил премию в номинации «Лучший телесериал-комедия или мюзикл».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД