Глава Госдепа заявил о желании «народа Ирака» сохранить присутствие войск США

Госсекретарь Майк Помпео обсуждая в эфире FOX News усиление напряженности в отношениях между США и Ираном после убийства Сулеймани, заявил о желании «народа Ирака» сохранить присутствие войск США.

«Мы уверены, что иракский народ хочет, чтобы США и впредь оставались там для проведения антитеррористической кампании. И мы продолжим делать все, что нам нужно, чтобы обеспечить безопасность Америки», – приводит слова Помпео The Washington Post.

Издание отмечает, что даже под давлением ведущего программы Криса Уоллеса Помпео отказался уточнить, что именно будут делать США, если иракский парламент потребует, чтобы американские войска покинули страну.

Госсекретарь отметил, что данное решение будет принято, когда иракское руководство и правительство примут решение. «Но американский народ должен знать, что мы примем правильное решение. Мы предпримем действия, которые, откровенно говоря, ранее администрация отказывалась сделать именно для этого», – добавил он.

Напомним, 3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

5 января парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране и за прекращение действия соглашения с международной коалицией.

Газета ВЗГЛЯД писала о двух причинах для США пожалеть об убийстве Сулеймани.