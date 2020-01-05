Большинству россиян предсказали увеличение зарплат

Компании с российским капиталом запланировали повышение заработных плат россиянам в среднем на 10%, а с иностранным – на 7%, говорится в исследовании HeadHunter.

Среди компаний с российским капиталом не собираются пересматривать зарплату в 2020 году только 19,8% работодателей, передает «Российская газета» со ссылкой на исследование.

Среди компаний с иностранным капиталом таких работодателей меньше – 11,5%.

Пересмотреть зарплаты в январе 2020 года задумали 20% российских компаний и 16% зарубежных, работающих в России, отмечается в исследовании.

Другие работодатели планируют повысить зарплату в течение первого полугодия.

«Медианное значение пересмотра зарплат составляет +10% к текущей зарплате в компаниях с российским капиталом, и +7% в компаниях с иностранным капиталом», – пояснили в HeadHunter.

Похожий прогноз сделали специалисты портала «Работа ру». Согласно их данным, за 2020 год рост зарплат составит 7-9%. В ИТ-сфере – 10-12%. Также ожидается рост зарплат персоналу из массового сегмента в сферах ретейла, производства и строительства.

Напомним, в декабре Госдума приняла правительственный закон о повышении с 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ).