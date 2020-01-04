Названо самое популярное место для автоугонов на Новый год

Большинство угонов автомобилей происходит возле торговых центров, новогодние праздники в этом смысле не сильно отличаются от других затяжных выходных, заявил председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук.

«Как правило, угоняют авто возле торговых центров, пока люди гуляют. Также мошенники могут из-за рассеянности покупателей украсть что-то из кармана», – передает его слова Ura.ru.

Форманчук отметил, что новогодние праздники в этом смысле не сильно отличаются от других затяжных выходных.

В то же время он положительно оценил ситуацию с пьяными водителями, которых стало не так много, как в 90-е годы.

«Тогда и за взятку можно было договориться, но, я думаю, сейчас это сделать достаточно сложно: во-первых, ГИБДД регулярно проводит спецоперации, во-вторых, у полицейских сейчас хорошие зарплаты», – заключил Форманчук.

Ранее были названы самые угоняемые автомобили.

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