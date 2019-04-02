Названы самые угоняемые в Москве автомобили

В Москве в 2018 году чаще всего были подвержены угонам автомобили Lexus, Toyota и Kia.

Рейтинг самых угоняемых машин столицы составила страховая компания «Альфа-Страхование».

Статистика угонов была сформирована на основе соотношения числа угнанных автомобилей к общему количеству застрахованных авто данной той или иной марки. Лидером рейтинга, как и в 2018 году, стал внедорожник Lexus LX с частотой угонов 1,76%. Второе место у Toyota Camry – 1,05%, на третьем Kia Optima – 0,96%. Следом за ними располагаются Mazda CX-5 (0,4%), которая в 2017 году была третьей, и Hyundai Santa Fe (0,35%). Отмечается, что в прошлом году коэффициент угонов Lexus LX составлял 1,45%, а Toyota Camry 1,24%.

В топ-10 вошли еще по две модели Toyota – Land Cruiser (0,33%) и Toyota Land Cruiser Prado (0,31%) – и Lexus – RX (0,32%) и Lexus NX (0,26%). Также сообщается, что Toyota RAV4 и BMW 7-series, бывшие ранее среди пяти самых угоняемых моделей, оказались за пределами первой десятки.

«Lexus LX и Toyota Camry входят в тройку лидеров по угонам в Москве и Подмосковье третий год подряд. Это объясняется тем, что у угонщиков популярны два типа автомобилей: машины массового сегмента японской либо корейской сборки, запчасти на которые довольно дороги на рынке, а сами машины при этом востребованы. Это Toyota Camry, Hyundai Solaris, Kia Optima. Второй тип – дорогие люксовые внедорожники, которые угоняются для последующей легализации и перепродажи», – считают специалисты страховой компании.

В начале марта был представлен рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в 2018 году.

Британские исследователи из Thatcham Research рассказывали, какие автомобили сложнее всего угнать.