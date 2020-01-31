Гимнастка Хоркина призналась в рождении сына от мужа Веры Глаголевой

Двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира 41-летняя российская гимнастка Светлана Хоркина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что отцом ее старшего сына является бывший муж актрисы Веры Глаголевой миллиардер Кирилл Шубский.

Олимпийская чемпионка долгое время никому не говорила, кто является отцом ее старшего сына. Хоркина и Шубский восемь лет скрывали свои отношения, сообщает «Московский комсомолец».

Напомним, Вера Глаголева скончалась 16 августа 2017 года на 62-м году жизни в клинике под Баден-Баденом в Германии. От брака с Шубским у Глаголевой осталась 26-летняя дочь, которая вышла замуж за хоккеиста Александра Овечкина.