Овечкин и его супруга ждут ребенка

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская ждут ребенка, сообщила журналист Washington Post Изабелль Хуршудян.

«Овечкин и его супруга ожидают своего первого ребенка. Она (Шубская) была на льду сегодня с сестрой и отцом. Болельщики поздравили ее и Алекса с беременностью», – написала Хуршудян в Twitter.

Пользователи в комментариях к записи пошутили, что Овечкин должен назвать своего сына Стэнли в честь победы «Вашингтона» в пятом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Напомним, Овечкин и Шубская, дочь актрисы Веры Глаголевой, поженились в августе 2016 года.