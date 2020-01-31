Эксперт прогнозирует подорожание смартфонов из-за китайского коронавируса

Отсутствие смартфонов из Китая в ближайшие две недели из-за коронавируса пока никак не отразится на российском рынке, но если поставки задержат надолго, это приведет к значительному увеличению цен, заявил газете ВЗГЛЯД ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Производители смартфонов отложили поставки гаджетов из Китая в Россию на две недели. Данное решение связано с продлением китайских новогодних каникул до 10 февраля из-за вспышки коронавирусной инфекции.

«На сегодняшний день пока все идет по плану, потому что есть такое понятие, как Лунный новый год (Китайский новый год), поставок в рамках него никогда не происходит. То, что продлили каникулы еще на неделю, и заводы не будут работать, пока не сказывается ни на ценах, ни на поставках. Но если 10 февраля еще продлят каникулы, то тогда начнутся проблемы», – говорит Муртазин.

Электроника из Китая на российском рынке занимает около половины оборота, рассказывает эксперт. Поэтому, если власти КНР еще раз продлят каникулы, то начнется умеренный дефицит всех видов таких товаров. Каждая неделя простоя – это, как правило, от 1,5 до 3% стоимости электроники.

«У нас есть еще чуть более 10 дней, чтобы понять, какая ситуация нас ждет, но пока сказать трудно. Исходя из того, что коронавирус не идет на спад, надо ждать, что ситуация будет ухудшаться. Если китайские товары совсем исчезнут с мирового рынка, то их просто нечем будет восполнить. Например, в феврале мы будем жить на старых запасах, часть марта – на старых складах, а к апрелю-маю будем иметь проблемы и рост цен», – говорит Муртазин.

Эксперт отмечает, что исчезновение китайских товаров с мирового рынка приведет к ситуации, которая будет «бить» по всем странам, включая Россию.

Ранее в Кремле показали свою обеспокоенность из-за ситуации с китайским коронавирусом, так как несмотря на принятые меры, угроза все еще сохраняется.

В пятницу стало известно о двух первых случаях заболевания коронавирусом в России - заразившихся граждан Китая обнаружили в Забайкалье и Тюменской области.

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