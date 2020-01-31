Китайские производители смартфонов отложили поставки в Россию

Китайские производители смартфонов Huawei (включая дочерний бренд Honor), Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, а также американская Apple, чье производство находится в Китае, отложили сроки поставок оборудования в Россию на две недели, что связано с продлением новогодних каникул из-за вспышки коронавируса, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», компании разослали партнерам письма, в которых перенос поставок объясняется тем, что из-за коронавируса фабрики продлили каникулы в честь китайского Нового года до 10 февраля и есть вероятность, что срок может быть продлен.

Другой источник издания уточняет, что поставки начала переносить и Apple, производство техники которой также находится в Китае. В связи с ситуацией в Ухане компании сейчас в экстренном порядке переключаются на схемы поставок из других регионов Китая и Азии.

По информации газеты, задержка поставок на несколько недель может вызвать «определенный дефицит» и рост цен на 10–15%, но поможет ритейлу распродать складские запасы, считают эксперты.

По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.

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