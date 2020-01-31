ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о выполнении обязательств ряда стран перед СЕ в 2019 году, в которой содержатся претензии в адрес России.

В резолюции анализируется положение дел в десяти странах – Албании, Армении, Азербайджане, Болгарии, Грузии, Молдавии, Черногории, Северной Македонии, России, Турции, Украине, передает РИА «Новости».

Глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой подчеркнул, что Россия выступает против документа, поскольку Москву не устраивает хамский подход в отношении нее.

В принятом документе, в частности, высказаны претензии к России по поводу соблюдения прав человека, выполнения решений ЕСПЧ, воссоединения с Крымом, катастрофы малайзийского Boeing MH17 на востоке Украины в 2014 году.

Кроме того, в резолюции содержится призыв к российским властям «полностью выполнять минские соглашения». Ряд делегаций, в частности, украинская и грузинская, внесли ряд антироссийских поправок в этот документ, часть из которых были приняты.

При этом во время дебатов по резолюции украинская делегация требовала внести в резолюцию поправку с тем, чтобы обозначить Россию стороной минских соглашений. Однако в финальном документе, опубликованном на сайте ассамблеи, подчеркивается причастность России к ополчению на востоке Украины.

Резолюцию приняли при низком кворуме, за нее принятие проголосовали 49 депутатов, 17 выступили против, трое воздержались. В ассамблею входит 321 парламентарий.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной Минских соглашений и внутриукраинского конфликта, а также выступает за скорейшее разрешение кризиса на Украине.

Напомним, в среду ПАСЕ ратифицировала полномочия делегации России в полном объеме, а комитет ПАСЕ по мониторингу отклонил большинство антироссийских поправок к проекту резолюции о подтверждении полномочий России.

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