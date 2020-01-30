Путин поручил Мишустину принять новые меры поддержки пострадавших в Беслане

Правительство должно принять меры по дополнительной поддержке жителей Беслана, которые пострадали в результате теракта в 2004 году, следует из поручений президента по итогам заседания СПЧ.

«Принять необходимые меры по дополнительной поддержке жителей г. Беслана, пострадавших в результате террористического акта 1 – 3 сентября 2004 г. Доклад – до 1 апреля 2020 г.», – говорится в тексте поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственный – премьер России Михаил Мишустин.

В декабре президент Владимир Путин заявил, что самое тяжелое воспоминание для него – крупные теракты, в частности Беслан и теракт на Дубровке.