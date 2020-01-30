В Крыму осудили планы отправить в «поход» на республику стариков

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров осудил планы представителей организации «Меджлис крымско-татарского народа*» отправить в поход на Крым тех, «кто уже пожил».

«Лидеры запрещенной организации удивляют своим цинизмом и ненавистью к крымско-татарскому народу. Очередное заявление Джемилева бросает в дрожь. Он предлагает в первых рядах в марше бросить тех «кто уже пожил», то есть стариков. На такие меры в свое время не шли даже фашисты по отношению к своим согражданам», – сказал РИА «Новости» Умеров.

Он добавил, что лидеры «меджлиса» ни перед чем не остановятся, в том числе они способны пожертвовать людьми, лишь бы выполнить указания «своих заокеанских хозяев».

В среду депутат Рады Мустафа Джемилев заявил, что в «марше достоинства», конечным пунктом которого обозначен Крым, отправятся «те, кто уже пожил».