Корреспондент RT получила серьезное ранение в Идлибе

В результате разрыва одного из снарядов на складе оружия в городе Маарет-Нааман в провинции Идлиб серьезное ранение получила корреспондент RT в Сирии Вафа Шабруни.

Инцидент произошел, когда съемочная группа снимала склады оружия, оставшиеся в городе после отступления боевиков. Один из снарядов взорвался, сообщается в Telegram RT.

Вафа жива, ее везут из больницы города Хан-Шейхун в государственную больницу города Хама.

Между тем, агентство САНА сообщает, что корреспондент телеканала RT получил ранение в результате нападения боевиков, передает ТАСС.

Во вторник подконтрольные Дамаску военные полностью окружили город Маарет-Нааман на юго-востоке провинции Идлиб.

Кроме того, сообщалось, что атаки боевиков в Сирии привели к срыву выхода мирных жителей из Идлибской зоны деэскалации.