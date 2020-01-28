Эксперты объяснили поправки к Конституции стремлением укрепить государство

Наиболее важными изменениями в Конституции является социальный блок поправок и усиление роли Госсовета, заявили эксперты в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), посвященного изменениям в Конституции.

«Конечно, самое важное [среди изменений в Конституции] – социальная тематика. Вот здесь действительно назрело, президент четко уловил это и ответил на запросы. Социальная политика становится все более адресной, все более четкой, точной, прозрачной», – сказала зампредседателя комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениями, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Екатерина Курбангалеева, передает ТАСС.

По ее словам, первым важным социальным изменением является закрепление конституционной нормы о приравнивании минимального размера оплаты труда (МРОТ) к прожиточному минимуму. «Он уже был приравнен по факту на практике, но совсем недавно. И вот это вносится в Конституцию, теперь не будет никаких разночтений, какой должен быть МРОТ, чем он отличается от прожиточного минимума. Как рассчитывать прожиточный минимум, теперь понятно, есть формула», – отметила она.

Член ОП добавила, что важны и поправки, касающиеся пенсионного обеспечения, индексации пенсий и социальных пособий. «Если вы посмотрите Конституцию, то про социальные пособия даже больше сказано, чем про государственные пенсии. Вот три момента с точки зрения социального обеспечения, которые, как мне кажется, важны. Не случайно президент выделяет и обязывает будущее государство, будущего преемника и будущую политическую систему обеспечить как минимум ряд гарантированных социальных льгот», – подчеркнула она.

В свою очередь гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что самыми важными моментами в законопроекте о поправке к Конституции являются укрепление государства и институтов власти и, в частности, определение статуса Государственного совета.

«Госсовет не обладает никакой конституционной формой, значит любые решения Госсовета приводились в жизнь только посредством тех постановлений, решений и указов, которые подписывал президент. То есть, президент лично должен был легитимировать любое решение Госсовета, только после этого оно становилось реальным. Это неправильно», – сказал Данилин.

По его словам, Госсовет является «важнейшей составляющей современной стратегической политики России». «Именно этим и обусловлено придание ему конституционных функций», – пояснил эксперт.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что все изменения в конституцию нужно рассматривать комплексно, однако он бы выделил поправку о запрете высшим должностным лицам иметь иное гражданство и вид на жительство в других странах.

«Я бы отдельно выделил историю, когда президент говорил о невозможности двойного гражданства, вида на жительство... В той или иной форме такая норма есть, но этого не было в Конституции, был 101 способ обойти эту норму. И об этом знали все, начиная от самой элиты и заканчивая самым простым гражданином в отдаленном регионе», – подчеркнул политолог, добавив, что теперь «это закладывается в фундамент, Конституция – это фундамент».

Он отметил, что данные изменения уже давно обсуждаются как экспертами, так и обществом в целом. «Я имею в виду не только то, что касается национализации элит так называемой, но и ротации элит. Именно с точки зрения национально ориентированной элиты, которая ориентирована на служение стране, государству, обществу, народу, а не на свои узкоспециальные, групповые или клановые интересы, свои собственные интересы и так далее. Государство – это не инструмент личного обогащения группы граждан», – уточнил Мартынов.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции.