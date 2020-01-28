Украинец купил самую дорогую виллу в мире

Инвестиционная компания SCM Holdings Limited самого богатого украинца Рината Ахметова приобрела во Франции исторический особняк Villa Les Cedres, который считается самым дорогим домом в мире.

По данным сайта SCM, покупка особняка Villa Les Cedres рассматривается как долгосрочная инвестиция, передает ТАСС.

Отмечается, что раньше особняк принадлежал производителю алкогольных напитков Campari Group, хотя был выставлен на продажу еще в 2017 году за 350 млн евро. Однако осенью 2019 года дом был продан за 200 млн евро «неназванному покупателю». Выяснилось, что этим покупателем стала компания Ахметова.

Вилла расположена во французском регионе Прованс, она была построена в 1830 году и в начале XX века принадлежала бельгийскому королю Леопольду II. Вокруг Villa Les Cedres расположен огромный сад, где собраны 14 тыс. видов растений и 25 оранжерей. Сад является частной собственностью, но при этом входит в 10 лучших ботанических садов мира.

Ринат Ахметов – единственный украинец в рейтинге 500 самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Он занимает 325-е место, его состояние оценивается в шесть миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что Ахметов занял третье место в рейтинге самых влиятельных украинцев, по версии журнала «Фокус».