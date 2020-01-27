У почувствовавшего недомогание в Москве китайца диагностировали «обычный кашель»

Медики осмотрели в понедельник днем одного из китайских туристов, который в составе организованной группы приехал в Москву на экскурсию. У мужчины диагностировали «обычный кашель», сообщил источник.

Один из туристов пожаловался на плохое самочувствие в Царицыно. Китайцы сами вызвали «скорую помощь», однако медики диагностировали у него «обычный кашель», передает «Интерфакс».

Автобус продолжил путь, госпитализация не понадобилась.

Ранее также сообщалось о восьми госпитализированных в Москве гражданах Китая, однако ни у одного из них не был обнаружен коронавирус. Одна из жительниц КНР была госпитализирована с вирусом гриппа А.

По последним данным, от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, скончался 81 человек, заразились – более 2 тыс. 800. Власти КНР объявили о переходе эпидемии в более сложную стадию. Эпидемия охватила почти всю страну, в том числе приграничные с Россией районы, проник в Европу.