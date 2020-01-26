Роспотребнадзор озвучил результаты обследования госпитализированных в Москве китайцев

Ни у одного из шести госпитализированных в Москве китайских туристов коронавирус не обнаружен, однако у некоторых выявлен грипп А, сообщили в Роспотребнадзоре.

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все туристы из Китая, поступившие в инфекционную больницу вчера вечером, обследованы. У всех лабораторный тест на наличие коронавируса 2019-CoV является отрицательным. Вирус не обнаружен», – передает сообщение пресс-службы департамента здравоохранения Москвы ТАСС.

Сообщается, что все пациенты будут выписаны на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии. Исключение составляет одна больная, у которой найден вирус гриппа А.

«Она проходит соответствующее лечение, назначена стандартная противовирусная терапия, на фоне которой наблюдается положительная динамика, чувствует себя она удовлетворительно и в ближайшее время также будет выписана», – сказали в пресс-службе.

Коронавирусом, по последним данным, заразились 1 тыс. 975 человек, 56 умерли. Вирус распространился на приграничные с Россией регионы Китая и уже проник в Европу.

Сообщалось, что в КНР приступили к разработке вакцины от коронавируса. Также названы первые признаки заболевания.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом вирусе.