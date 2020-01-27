Цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте на лондонской бирже ICE снизилась на 2,8% – до 58,99 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти находилась ниже 60 долларов за баррель 1 ноября 2019 года, передает ТАСС.

Согласно данным Мосбиржи, курс доллара составляет 62,07 рубля, евро – 64, 48 рубля.

Напомним, в прошлую пятницу нефть подорожала в рамках коррекции после трехдневного падения из-за опасений относительно распространения коронавируса за пределами Китая.