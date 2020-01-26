Сатановский предложил «компенсировать» Качиньскому «оккупацию Польши» 30 сребрениками

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский считает, что в ответ на требования председателя правящей польской партии Ярослава Качиньского выплатить компенсацию за «оккупацию Польши», Россия могла бы послать ему 30 сребреников.

«Деньги Качиньскому послать можно. Он их заслужил. 30 сребреников – цена для него, его соратников и тех, кто Польшей сейчас правит, самая та. Мелкой монетой. Можно даже заморочиться и шекелями – с учетом интенсивности общения России с Израилем, это несложно», – написал Сатановский в своем Telegram.

Он добавил, что Качиньский был «крупной сволочью» и таким же остался.

«Мелок и гадок видом, подл и глуп на удивление. Как есть, Иуда. Ну так и платить ему надо по таксе. Цена в Библии обозначена. Ее каждый добрый католик знает. Наверняка она и Качиньскому известна», – заметил Сатановский.

Ранее Качиньский заявил, что и Россия, и Германия обязаны заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

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