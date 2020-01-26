После крупного ДТП под Пермью восемь человек госпитализировали в тяжелом состоянии

При столкновении автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае пострадали 15 человек, из них восемь находятся в тяжелом состоянии, сообщили в региональном минздраве.

«Госпитализированы 15 человек, среди них один ребенок. По уточненным данным, восемь из них находятся в тяжелом состоянии», – передает его слова РИА «Новости».

На месте ДТП работают 11 бригад скорой помощи, при необходимости медики готовы задействовать вертолет санавиации.

Авария произошла на федеральной трассе М-7.

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