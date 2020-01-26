Командующий ВМС США в Европе призвал союзников брать пример с России

Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго в интервью Defense Writers Group заявил, что союзникам Вашингтона для укрепления обороноспособности в условиях ограниченности ресурсов следует брать пример с России.

«Что касается оборонного потенциала, как я говорю нашим союзникам и партнерам, если вы ограничены в ресурсах и при этом хотите защитить ваши берега, тогда подумайте о том, что делают русские при помощи систем A2/AD (ограничения и воспрещения доступа и маневра) и обзаводитесь подобными системами. Умными минами. Противокорабельными крылатыми ракетами. Береговыми РЛС, которые будут работать в связке», – приводит слова адмирала РИА «Новости».

Напомним, в октябре минувшего года в НАТО решили разработать методику ведения военных действий в условиях российской зоны ограничения доступа.

К системам A2/AD (ограничения и воспрещения доступа и маневра) в Британии отнесли ЗРК С-400, береговой ракетный комплекс «Бастион-П» и оперативно-тактический комплекс «Искандер», назвав эти комплексы «наиболее опасными видами российского оружия».

A2/AD – ограничение и воспрещение доступа и маневра – концепция сдерживания противника (обычно комплексом вооружений) путем создания повышенной опасности для дислоцирования или перемещения его сил в защищаемую местность.

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