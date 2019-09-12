Британия усомнилась в своей способности противостоять российским ракетам

Наиболее опасными видами российского оружия, наличие которых требует от Великобритании скорейшего ответа, являются ЗРК С-400, береговой ракетный комплекс «Бастион-П» и оперативно-тактический комплекс «Искандер», заявил помощник начальника штаба ВВС Великобритании по потенциалу и боеготовности Джулиан Болл.

Болл заявил, что созданные Россией при помощи этих ракетных систем зоны ограничения доступа и маневра (A2/AD – концепция сдерживания противника (обычно комплексом вооружений) путем создания повышенной опасности для дислоцирования или перемещения его сил в защищаемую местность – прим. ВЗГЛЯД) ставят под сомнение способность Британии быстро реагировать на изменение ситуации, передает РИА «Новости».

Он предложил также бороться с этими ограничениями при помощи искусственного интеллекта, разработки перспективного вооружения и изменения тактики военных действий.

Напомним, 4 июля в Британии нервно отреагировали на учения российских корветов в Норвежском море, связав их с прекращением участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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