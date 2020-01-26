Число жертв землетрясения в Турции достигло 31

Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 31, сообщило Анатолийское агентство.

Данные о жертвах землетрясения сообщили спасательные службы Турции, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о 29 жертвах стихии и 1466 пострадавших.

Напомним, в пятницу на востоке Турции произошло сильное землетрясение. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих соседних провинциях страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

В субботу президент России Владимир Путин направил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении и пожелал скорейшего выздоровления всех пострадавших.