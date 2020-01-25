Россия и Украина могут провести чемпионат Европы по гандболу вместе

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев заявил, что Россия и Украина могут подать совместную заявку на проведение женского чемпионата Европы по гандболу 2026 года.

«Чемпионат Европы проводится каждые два года, так что если мы хотим принять турнир в 2026 году, нам надо противопоставить нечто еще более серьезное и аргументированное. Или обсуждать совместную заявку с Белоруссией или Украиной», – сказал Шишкарев, передает ТАСС.

Об этом он заявил на внеочередном конгрессе Европейской федерации гандбола (EHF) в Стокгольме, где право провести чемпионат в 2024 году получила совместная заявка Венгрии, Австрии и Швейцарии, при этом Россия также была среди претендентов. Шишкарев отметил, что EHF при выборе места проведения своих турниров все чаще отдает предпочтение совместным заявкам.

«С Украиной мы сейчас реально обсуждали такой вариант. Почему нет? Я уверен, что ситуация начнет улучшаться, ускорятся интеграционные процессы. Быть может, большой вклад в это внесет и спорт», – добавил он.

Напомним, в 2020 году чемпионат Европы пройдет в Дании и Норвегии, а в 2022 году – в Словении, Черногории и Северной Македонии.

Ранее сообщалось, что Россия не будет претендовать на проведение квалификационного турнира по гандболу среди женских команд на Олимпийские игры в Токио из-за ВАДА.