Санкции ВАДА лишили Россию олимпийского отборочного турнира по гандболу

Россия не будет претендовать на проведение квалификационного турнира по гандболу среди женских команд на Олимпийские игры в Токио из-за ВАДА, заявил гендиректор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин.

Сборная России стала третьей на завершившемся чемпионате мира и не сумела отобраться на Олимпийские игры в Токио. Теперь национальная команда попытается попасть на Игры через квалификационный турнир. Ранее планировалось, что ФГР подаст заявку на проведение турнира в России.

«После событий 9 декабря мы не получим квалификационный турнир. На него претендуют Венгрия и Сербия», – передает ТАСС слова Воронина.

Напомним, 9 декабря исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

Президент Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства противоречит олимпийской хартии.

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