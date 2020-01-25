Сбежавшая из дома на несколько дней мать тройняшек рассказала о причинах поступка

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Лукашенко беднеет без российской нефти

Один из способов давления Белоруссии на Россию – транзит топлива по нефтепроводу «Дружба»Фото: Александр Саверкин/ТАСС
Лукашенко разразился новыми обвинениями в адрес России, которая якобы заставляет Белоруссию «платить за нефть больше, чем они продают полякам и немцам». Так ли это на самом деле, в чем суть нефтяных противоречий двух стран, почему российские нефтяники отказываются продавать нефть Белоруссии – и что на самом деле хочет Москва от Минска? Подробности...
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Возвращение места на Святой земле отвечает приоритетам России на Ближнем Востоке

Возвращение Александровского подворья России превратит его в паломнический центр ИерусалимаФото: Alex Ribak гид по Израилю/YouTube
«Огромный массив собственности за рубежом был потерян Россией после 1917 года и в ходе безответственного отношения хрущевского правления к нашей заграничной собственности, в том числе на Святой земле», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он рассказал о том, зачем Москва возвращает единственный русский объект в черте Старого города Иерусалима и что этому может помешать.  Подробности...
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Бегство комика из России обнажило старую проблему

Долгополов вряд ли лукавит, заявляя, что ему страшно Фото: Александр Долгополов/Youtube
После начала полицейской проверки комик Александр Долгополов спешно покинул Россию «ради своей безопасности». Начало этому скандалу положила жалоба на одну из шуток стендапера, в которой фигурировал Иисус: теперь артисту могут быть предъявлены обвинения в оскорблении чувств верующих. Что это − бессмысленная паника, расчетливый пиар или проблема, с которой необходимо разобраться властям? Подробности...
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Соратника богатейшей в Африке россиянки настигла загадочная смерть

Изабель душ Сантуш стремительно теряет своих соратниковФото: Ed Cropley/Reuters
История со скандалом вокруг гражданки России и одной из богатейших женщин Африки Изабель душ Сантуш начала приобретать кровавый и детективный оттенок. Ее личный банкир найден мертвым при крайне загадочных обстоятельствах. Как такое произошло и кто мог быть заинтересован в смерти этого очень информированного человека? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Украина не вернется из мира страшных сказок

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              Сбежавшая из дома на несколько дней мать тройняшек рассказала о причинах поступка

              25 января 2020, 14:14

              Текст: Наталья Ануфриева

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              В Туапсе 25-летняя мать тройняшек Трубкина Екатерина, которую несколько дней искал весь город, рассказала, почему решила уйти из дома, бросив детей.

              Многодетная мать ушла из дома, не взяв с собой телефон, несколько дней она не выходила на связь. Дома остались дети. Об исчезновении женщины сообщил полиции ее супруг Сергей, передает РИА «Новости».

              В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю рассказали, что Трубкину нашли 22 января на границе с Абхазией и вечером того же дня вернули домой.

              «Через несколько часов она снова сбежала. На следующий день, 23 января, в 9.00 ее обнаружили у знакомой недалеко от дома», – добавили в пресс-службе.

              Женщина уверяет – причина побегов кроется в домашнем насилии.

              «О многократных побоях не было речи. Раньше она в полицию не обращалась», – уточнили в ведомстве.

              Из полицейского участка Трубкину отправили в медучреждение на обследование. В пятницу, 24 января, в Сети появилась видеозапись из больницы: женщина показывает травмы и обвиняет во всем супруга. Она рассказала, что поступила в больницу с сотрясением головного мозга, ссадинами и синяками.

              «Все из-за прямой угрозы моей жизни, которая исходила от мужа. Я не наркоманка, не алкоголичка и тем более не мать-кукушка, как сейчас меня называют родственники моего супруга. Я в добром уме!», – заявила женщина.

              На данный момент она остается в Туапсинской центральной районной больнице №1. По словам знакомой Трубкиной, к ее палате нельзя подойти – дежурят полицейские. Она уверяет: 9 января муж сбежавшей многодетной матери «завез ее в лес, избил», но женщине «удалось сбежать».

              «Она пошла в полицию, а затем домой. Сергей снова ее избил. Тогда она взяла документы и сбежала», – описывает ход событий девушка.

              По ее словам, Трубкина собиралась в Иваново: там живет бабушка, которая ее вырастила. Идти молодой женщине было некуда, с родителями у нее нет связи – их лишили родительских прав, когда она была еще ребенком.

              «Поехала в поселок Шепси. Оттуда в Сочи. Там, видимо, планы поменялись. На билет в Иваново не хватило. Поэтому решила добраться до Новоафонского монастыря в Абхазии», – продолжает знакомая.

              При этом она не знает, побывала ли в итоге Екатерина в монастыре: «Все, что знаю, – она жила несколько дней с женщиной, у которой в доме не было отопления, поэтому им приходилось по вечерам греться на улице у костра. Затем снимала комнату – для этого сдала золото в ломбард. Все это происходило в Абхазии. Она рассказала, что потом пошла к пограничникам и объяснила им, в какую ситуацию попала. Те вызвали полицию, и Катю вернули домой».

              О насилии в семье Трубкиных подруга женщины узнала полтора года назад.

              «Катя просто говорила, что муж ее часто бьет. В подробности не вдавалась. Как-то даже на пару месяцев съехала вместе с детьми из-за конфликта в семье. Но вернулась. Она работает воспитателем в детском саду. Зарплата небольшая – 17 тыс. С тремя детьми трудно уйти, особенно если некуда. Вообще, детки всегда были чистые, ухоженные. Она каждые выходные водила их в воскресную школу», – добавила девушка.

              Муж сбежавшей Сергей Трубкин отрицает слова жены о домашнем насилии. При этом отмечается: свою версию событий он излагал быстро и импульсивно, срываясь на крик.

              Мужчина считает, что видео с обвинением в домашнем насилии его супруга записала, находясь под воздействием наркотических веществ.

              «Лицо, мимика и жесты говорят сами за себя. Посмотрите на ее состояние! Я предлагал проверить на наркотики, никто не дает это сделать (...) Конечно, жалко, что она попала в такую ситуацию. Даже сейчас я ее люблю, но за то, что она сделала, прощения нет. Она предала своих детей, семью. Люди идут по пути меньшего сопротивления, а это значит – обвинить меня. Им проще бороться со мной, она же мать троих детей», – сказал Трубкин.

              Свекровь Екатерины Трубкиной Ирина, которая ранее жила с молодой семьей, называет невестку, выросшую без родителей, «недолюбленным, недоласканным ребенком».

              «Она социальная сирота: мама и папа у нее есть. Бабушка была опекуном, но не сказать чтобы она сильно была кому-то нужна. Я хотела своей заботой восполнить это. Она была всегда немножко... не такая. Ее первый припадок случился после родов – списали на депрессию, хотя ее бабушка велела вызвать психиатрическую помощь. Она сорвала все шторы, выбежала на улицу, стала звонить в администрацию: «Меня свекровь и муж убивают». Я не могла понять, что происходит», – говорит женщина.

              По ее словам, невестка сама бросалась на мужа, «он весь расцарапанный ходил». Все это свекровь объясняет психическим расстройством, а также влиянием некой тоталитарной секты – в вещах Екатерины бывали религиозные листовки.

              «С ней явно было неладно: то называла себя внештатным сотрудником полиции, то рассказывала, как немцы бомбили Камчатку или как она детей-аутистов вылечила. А в глазах – безумие. Потом говорит: «Теть Ир, помогите, мне нужно, наверное, к психотерапевту». Она уже ходила к платному психологу, но это не помогло», – делится подробностями Ирина.

              Конфликт 9 января начался, по ее версии, с того, что сын заподозрил измену: «Он нашел у нее случайно любовную переписку, спросил: «Катя, что это такое?». Она расколотила телефон, стала кричать: «Вы мне все надоели, вы меня все предадите». Билась в истерике, всего его расцарапала, а потом кинулась в полицию жаловаться, что он ее избил. Там сказали: «Извините, мы видим, что он расцарапанный, а что с вами?». Она: «Он меня убьет, примите заявление!». После этого убежала и уже не возвращалась».

              Тетя Сергея Трубникова Валентина отмечает, что не замечала в семье скандалов, супруги «жили, как все».

              «Насколько могу судить, Сергей очень любит ее и детей. О том, что у них в семье происходило, я не могу рассуждать. Когда они ко мне в гости приходили, все было нормально», – добавила она.

              По ее словам, днем Екатерина находилась с детьми, а вечерами довольно часто поручала тройняшек свекрови и занималась своими делами: «У нее хватало времени на себя – нельзя сказать, что она была затюкана детьми».

              При этом ранее местные СМИ приводили слова Валентины, где та резко отзывалась о беглянке: обвиняла ее в пренебрежении родительскими обязанностями и осуждала пристрастие к клубам и барам. Однако родственница Трубкиных возражает: она никогда так не говорила, только заметила, что вечерами с детьми обычно остается свекровь Екатерины, ее сестра.

              «Уже мои дети спросили: «Зачем ты так сказала?». А я не говорила, у меня есть запись звонка», – возмущается женщина.

              В запутанной истории семьи теперь будет разбираться полиция. Начаты соответствующие проверки.

              Ранее в Челябинской области женщина сожгла дом после побега изолированных ею от мира детей.


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