Сбежавшая из дома на несколько дней мать тройняшек рассказала о причинах поступка

В Туапсе 25-летняя мать тройняшек Трубкина Екатерина, которую несколько дней искал весь город, рассказала, почему решила уйти из дома, бросив детей.

Многодетная мать ушла из дома, не взяв с собой телефон, несколько дней она не выходила на связь. Дома остались дети. Об исчезновении женщины сообщил полиции ее супруг Сергей, передает РИА «Новости».

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю рассказали, что Трубкину нашли 22 января на границе с Абхазией и вечером того же дня вернули домой.

«Через несколько часов она снова сбежала. На следующий день, 23 января, в 9.00 ее обнаружили у знакомой недалеко от дома», – добавили в пресс-службе.

Женщина уверяет – причина побегов кроется в домашнем насилии.

«О многократных побоях не было речи. Раньше она в полицию не обращалась», – уточнили в ведомстве.

Из полицейского участка Трубкину отправили в медучреждение на обследование. В пятницу, 24 января, в Сети появилась видеозапись из больницы: женщина показывает травмы и обвиняет во всем супруга. Она рассказала, что поступила в больницу с сотрясением головного мозга, ссадинами и синяками.

«Все из-за прямой угрозы моей жизни, которая исходила от мужа. Я не наркоманка, не алкоголичка и тем более не мать-кукушка, как сейчас меня называют родственники моего супруга. Я в добром уме!», – заявила женщина.

На данный момент она остается в Туапсинской центральной районной больнице №1. По словам знакомой Трубкиной, к ее палате нельзя подойти – дежурят полицейские. Она уверяет: 9 января муж сбежавшей многодетной матери «завез ее в лес, избил», но женщине «удалось сбежать».

«Она пошла в полицию, а затем домой. Сергей снова ее избил. Тогда она взяла документы и сбежала», – описывает ход событий девушка.

По ее словам, Трубкина собиралась в Иваново: там живет бабушка, которая ее вырастила. Идти молодой женщине было некуда, с родителями у нее нет связи – их лишили родительских прав, когда она была еще ребенком.

«Поехала в поселок Шепси. Оттуда в Сочи. Там, видимо, планы поменялись. На билет в Иваново не хватило. Поэтому решила добраться до Новоафонского монастыря в Абхазии», – продолжает знакомая.

При этом она не знает, побывала ли в итоге Екатерина в монастыре: «Все, что знаю, – она жила несколько дней с женщиной, у которой в доме не было отопления, поэтому им приходилось по вечерам греться на улице у костра. Затем снимала комнату – для этого сдала золото в ломбард. Все это происходило в Абхазии. Она рассказала, что потом пошла к пограничникам и объяснила им, в какую ситуацию попала. Те вызвали полицию, и Катю вернули домой».

О насилии в семье Трубкиных подруга женщины узнала полтора года назад.

«Катя просто говорила, что муж ее часто бьет. В подробности не вдавалась. Как-то даже на пару месяцев съехала вместе с детьми из-за конфликта в семье. Но вернулась. Она работает воспитателем в детском саду. Зарплата небольшая – 17 тыс. С тремя детьми трудно уйти, особенно если некуда. Вообще, детки всегда были чистые, ухоженные. Она каждые выходные водила их в воскресную школу», – добавила девушка.

Муж сбежавшей Сергей Трубкин отрицает слова жены о домашнем насилии. При этом отмечается: свою версию событий он излагал быстро и импульсивно, срываясь на крик.

Мужчина считает, что видео с обвинением в домашнем насилии его супруга записала, находясь под воздействием наркотических веществ.

«Лицо, мимика и жесты говорят сами за себя. Посмотрите на ее состояние! Я предлагал проверить на наркотики, никто не дает это сделать (...) Конечно, жалко, что она попала в такую ситуацию. Даже сейчас я ее люблю, но за то, что она сделала, прощения нет. Она предала своих детей, семью. Люди идут по пути меньшего сопротивления, а это значит – обвинить меня. Им проще бороться со мной, она же мать троих детей», – сказал Трубкин.

Свекровь Екатерины Трубкиной Ирина, которая ранее жила с молодой семьей, называет невестку, выросшую без родителей, «недолюбленным, недоласканным ребенком».

«Она социальная сирота: мама и папа у нее есть. Бабушка была опекуном, но не сказать чтобы она сильно была кому-то нужна. Я хотела своей заботой восполнить это. Она была всегда немножко... не такая. Ее первый припадок случился после родов – списали на депрессию, хотя ее бабушка велела вызвать психиатрическую помощь. Она сорвала все шторы, выбежала на улицу, стала звонить в администрацию: «Меня свекровь и муж убивают». Я не могла понять, что происходит», – говорит женщина.

По ее словам, невестка сама бросалась на мужа, «он весь расцарапанный ходил». Все это свекровь объясняет психическим расстройством, а также влиянием некой тоталитарной секты – в вещах Екатерины бывали религиозные листовки.

«С ней явно было неладно: то называла себя внештатным сотрудником полиции, то рассказывала, как немцы бомбили Камчатку или как она детей-аутистов вылечила. А в глазах – безумие. Потом говорит: «Теть Ир, помогите, мне нужно, наверное, к психотерапевту». Она уже ходила к платному психологу, но это не помогло», – делится подробностями Ирина.

Конфликт 9 января начался, по ее версии, с того, что сын заподозрил измену: «Он нашел у нее случайно любовную переписку, спросил: «Катя, что это такое?». Она расколотила телефон, стала кричать: «Вы мне все надоели, вы меня все предадите». Билась в истерике, всего его расцарапала, а потом кинулась в полицию жаловаться, что он ее избил. Там сказали: «Извините, мы видим, что он расцарапанный, а что с вами?». Она: «Он меня убьет, примите заявление!». После этого убежала и уже не возвращалась».

Тетя Сергея Трубникова Валентина отмечает, что не замечала в семье скандалов, супруги «жили, как все».

«Насколько могу судить, Сергей очень любит ее и детей. О том, что у них в семье происходило, я не могу рассуждать. Когда они ко мне в гости приходили, все было нормально», – добавила она.

По ее словам, днем Екатерина находилась с детьми, а вечерами довольно часто поручала тройняшек свекрови и занималась своими делами: «У нее хватало времени на себя – нельзя сказать, что она была затюкана детьми».

При этом ранее местные СМИ приводили слова Валентины, где та резко отзывалась о беглянке: обвиняла ее в пренебрежении родительскими обязанностями и осуждала пристрастие к клубам и барам. Однако родственница Трубкиных возражает: она никогда так не говорила, только заметила, что вечерами с детьми обычно остается свекровь Екатерины, ее сестра.

«Уже мои дети спросили: «Зачем ты так сказала?». А я не говорила, у меня есть запись звонка», – возмущается женщина.

В запутанной истории семьи теперь будет разбираться полиция. Начаты соответствующие проверки.

Ранее в Челябинской области женщина сожгла дом после побега изолированных ею от мира детей.