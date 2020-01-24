Неадекватный мужчина в нижнем белье проник в детский сад в Екатеринбурге

В один из детских садов в Октябрьском районе Екатеринбурга проник неадекватный мужчина в нижнем белье. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по Свердловской области.

Мужчина некоторое время провел на детской площадке на территории детсада, после чего его выпроводили сотрудники учреждения и передали полицейским.

«По факту данного инцидента следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении малолетних)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В рамках расследования будет дана оценка на предмет надлежащего обеспечения мер безопасности детей со стороны администрации садика.

Ранее в Москве был задержан неадекватный мужчина в состоянии наркотического опьянения, проникнувший в детский сад.

Напомним, 31 октября в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ) 36-летний мужчина ножом зарезал шестилетнего мальчика во время «тихого часа». Злоумышленник проник в учреждение через открытую охранником дистанционно дверь. Воспитатели пытались помешать ему пройти в спальню, однако не смогли этого сделать.